الغارديان: السعودية دفعت مئات الملايين من الجنيهات لتلميع صورة ابن سلمان

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن شركة “سي تي اف بارتنرز” للدعاية والعلاقات العامة التي يديرها لينتون كروسبي الحليف المقرب لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعمل على تلميع صورة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت في تقرير اليوم لـ جيم ووترسون محرر شؤون الإعلام بعنوان “حليف رئيس الوزراء يدير شبكة للتضليل على فيسبوك” إن “الشركة حصلت على مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الحكومة السعودية لتلميع صورة ولي العهد محمد بن سلمان الذي تورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة ساعدت في تنسيق التغطية الصحفية حول وصول ابن سلمان إلى بريطانيا خلال زيارة له أوائل العام الماضي.

وقال كاتب التقرير إن تحقيقا موسعا أجرته الصحيفة وتضمن لقاءات مع موظفين حاليين وسابقين في الشركة ودراسة مستفيضة لاستراتيجياتها كشف أن الشركة تقدم تضليلا احترافيا على الإنترنت فيما أكدت الغارديان أنه تم حذف العديد من صفحات الفيس بوك بعد أن بدأت بإجراء التحقيقات.

وكانت شركة فيسبوك قالت إنها أزالت مؤخرا أكثر من 350 صفحة ومجموعة وحسابا كانت متورطة في حملات دعائية منسقة للتأثير على رأي مستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي.