موسكو: إنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ تم بمبادرة من واشنطن

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار وضع حد لمعاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي تعود لعام 1987 تم بمبادرة أمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الخارجية الروسية قولها في بيان إنه “تم اليوم الموافق للثاني من آب لعام 2019 وبمبادرة من الجانب الأمريكي إنهاء المعاهدة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والولايات المتحدة حول حظر صواريخها متوسطة وقصيرة المدى والموقعة في واشنطن في الثامن من كانون الأول عام 1987”.

وأعلنت الإدارة الأمريكية مطلع شباط الماضي تنصلها من التزاماتها بموجب المعاهدة مؤكدة عزمها على الانسحاب من هذه المعاهدة خلال ستة أشهر ليقوم اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإعلان انسحاب بلاده رسميا من المعاهدة.

ومعاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى “معاهدة القوات النووية المتوسطة أي إن إف” تقضي بامتناع الجانبين الأمريكي والروسي عن تصنيع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة وبتدمير كل منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط بين 1000 و5500 كيلومتر ومداها القصير 500 كيلومتر.