لافرنتييف: واشنطن زادت من عدد قواتها غير الشرعية في سورية

جهينة نيوز

صرح رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا الكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، بأن أمريكا زادت من عدد قواتها غير الشرعية في الأراضي السورية عبر شركات الأمن رغم إعلانها الإنسحاب، مشدداً على انهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي سوريا.

وقال لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة الـ 13 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية: إنه "على المجتمع الدولي تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم وعدم عرقلة ذلك, مشيرا إلى ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي في سوريا".

وأضاف: "أن الولايات المتحدة تزيد عدد قواتها غير الشرعية في سوريا عبر شركات الأمن الخاصة رغم إعلانها الانسحاب".

وأكد لافرنتييف على ضرورة الاستمرار في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على معظم مساحة إدلب وتحتجز مئات آلاف السوريين وتتخذهم رهائن، منوها الى وجود أعداد كبيرة من الإرهابيين الأجانب في إدلب وعملية مكافحتهم ستبقى مستمرة.