خرق للهدنة من جانب المسلحين.. وشهيد وجرحى إثر صواريخ سقطت بالقرب من القرداحة

جهينة نيوز

خرقت المجموعات الإرهابية المتواجدة في إدلب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن مساء يوم أمس. وذكرت وكالة سانا صباح اليوم انه بعد مرور ساعات قليلة على سريان مفعول وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب أقدمت المجموعات الإرهابية المسلحة في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة على إطلاق خمسة صواريخ من جبل شحشبو بالقرب من المرصد التركي رقم عشرة باتجاه الساحل.

هذا وأدى سقوط بعض الصواريخ في بلدة بشلاما جنوب شرق مدينة القرداحة إلى ارتقاء شهيد وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجراح ، وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.