هل حدد كاظم الساهر موعد زواجه من سارة المفتي؟

جهينة نيوز

في لقاء صحفي على هامش مشاركته في احد المهرجانات في لبنان، رد الفنان كاظم الساهر على سؤال يخص موعد زفافه من خطيبته التونسية سارة المفتي قائلا: “هذا موضوع اعتبره أنا كثير خاص”.

وتابع كاظم الساهر “أنا طالع عالمسرح أنا اسعد إنسان في الدنيا طالما جمهوري يرضى عن الموسيقى التي أنا أقدمها هذه فرحتي العظيمة”.

ورد كاظم الساهر على أخبار اعتزاله بالتوضيح بأنه سيبتعد ابتداء من نهاية العام الجاري عن إقامة الحفلات الغنائية على المسرح لمدة مفتوحة وغير محددة وذلك للتفرع لألبومه الجديد والألحان الغنائية بغية تجنب تشتت أفكاره كما قال.