تقارير: اليابان قد ترسل سفنا حربية وطائرات إلى مضيق هرمز

جهينة نيوز

ذكرت تقارير من العاصمة اليابانية طوكيو أن اليابان قد ترسل طائرات وسفنا حربية "بشكل مستقل" لحماية السفن اليابانية إلى مضيق هرمز.

ونقلت التقارير عن مصادر حكومية أن طوكيو لن ترسل سفنا حربية للانضمام إلى قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحراسة ناقلات النفط التي تعبر أهم شريان في العالم لنقل النفط، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماينيتشي" اليابانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، لم تسمها، أن اليابان قد تكتفي بإرسال طائرات لتنفيذ دوريات وسفن حربية لحماية سفنها العابرة لمضيق هرمز، ولكن بشكل مستقل بعيدا عن أي تكتلات دولية.

وحول ذلك، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا "نحن نراقب الموقف عن كثب ونواصل جمع المعلومات في الوقت الذي نعمل فيه عن قرب مع الولايات المتحدة ودول أخرى"، كما أفادت وكالة رويترز.

ويتوقع أن تواجه الحكومة اليابانية معارضة في الداخل ضد أي تورط عسكري في الخارج قد يعرض "قوات الدفاع الذاتي" للخطر أو تهدد حياة اليابانيين المقيمين في أي مكان في العالم.