بكين: الرسوم الجمركية الاميركية خطوة غير بناءة

جهينة نيوز:

انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على صادرات بلاده، قائلا إن هذه الخطوة "غير بناءة".

وقال وانغ على هامش اجتماع وزاري في بانكوك إنّ "فرض رسوم جمركية ليس بأيّ حال من الأحوال وسيلة بناءة لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية".

واستأنف ترامب حربه التجارية على الصين معلنا في تغريدة أن بلاده ستفرض اعتبارا من أول ايلول رسوما جمركية بنسبة عشرة في المئة على 300 مليار دولار من الواردات الصينية، لم تكن مشمولة بهذا الاجراء.

المصدر: ا ف ب