روسيا تفجر مفاجأة ثقيلة .. بتزويد إيران بأسلحة عالية التطور في خضم التوتر مع امريكا

الجمعة, 2 آب 2019 الساعة 10:10 | سياسة, عالمي

روسيا تفجر مفاجأة ثقيلة .. بتزويد إيران بأسلحة عالية التطور في خضم التوتر مع امريكا

جهينة نيوز:

نشر ناشطون فيديو مسرب تم التقاطه قرب بحر قزوين لرتل ينقل تجهيزات عسكرية يعتقد انها روسية المنشأ تدخل إيران من جهة مرفأ بحر قزوين.

و ذكرت جهينة نيوز في تقرير لها أن من بين المشاهد التي عرضت ظهرت نظم حرب الكترونية و منها عربة ليير-3 و اشارت الى ان نقل الاسلحة على شاحنات يؤكد أنها دخلت مؤخراً الى إيران و يتم نقلها للجيش الايراني.

و جديد المعلومات هو ما كتبه الخبير العسكري المقرب من كيان الاحتلال الاسرائيلي باباك تاغافي من خلال تحليل المشاهد عن تأكد قيام روسيا بتزويد إيران بأنظمة التشويش و الحرب الالكترونية و من بينها اضافة الى منظومة ليير-3 كذلك منظومة " R-330ZH Zhitel" التي استعملها الجيش الروسي عام 2014 في الدونباس بنجاح .

و من الجدير ذكره بأن الرتل الذي رصده ناشطون بالقرب من بحر قزوين يشمل تجهيزات قد تكون سرية ضمن شاحنات كبيرة و أنظمة حرب الكترونية عالية التطور.

و يذكر أن تجربة حروب السنوات الماضية كشفت أن الجيش الروسي يتفوق على جميع دول الناتو في مجال الحرب الالكترونية و التشويش و في سورية نجحت الجيش السوري بواسطة منظومات روسية من السيطرة على صواريخ توماهوك دون أن تنفجر و نجح بحرف عدد من الصواريخ عن اهدافها, فيما تتهم الكثير من الدول روسيا بالتشويش على نظام تحديد المواقع جي بي اس و تعطيله تماماً و في المقابل أطلقت روسيا عشرات الصواريخ المجنحة على مواقع داعش الارهابي و لم ينجح الناتو بحرف اي صاروخ عن هدفه و بل أن أحد الصواريخ دخل الى اجتماع لقيادات داعش من نافذة البناء.


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