فيديو مسرب من ايران ... يكشف عن حشود عسكرية بسلاح روسي متطور في هذه المنطقة

الجمعة, 2 آب 2019 الساعة 10:08 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

تناقل ناشطون فيديو لرتل عسكري كبير في إيران و بالتحديد قرب شواطيء بحيرة قزوين.

و بحسب الناشطون يظهر في الفيديو رتل من تقنيات الحرب الالكترونية الروسية المتطورة, و يعتقد ناشطون أنها وصلت مؤخراً من روسيا عبر بحيرة قزوين.

و كتب ناشطون الفيديو من بحر (بحيرة) قزوين يظهر رتل عسكري إيراني مزود بتقنيات الحرب الالكترونية و يعتقد انها ذات منشأ روسي.

و يمكن في الفيديو مشاهدة عربة " RB-341V" و التي تسمى لير-3 و التي تم رصدها مؤخراً في سورية و عدد آخر من معدرات الحرب الالكترونية و التشويش, يتم نقلها على شاحنات مما يؤكد أن هذه المعدات قد تكون دخلت إيران مؤخراً .


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