أبراج الجمعة 2 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢/ ٨: شخصية لبقة، مفرط الذكاء هادئ، ينشد الصمت، يتميز بعمق التفكير، لا يعبر عن رأيه الا بعد تفكير عميق، طبيعة متفائلة مشرقة، يخوض مغامرة ويستهويه تغيير مكان الاقامة، يشرق قدره ويضحي اكثر نشاطا، يمكنه المضي بحرية، يبدو الطريق ممهد لاحراز تقدم، وقت مناسب لبلوغ طموحاته، عام مناسب للسفر وبدء مشروع جديد قد يكتب لك النجاح، كن متفائل، احترس من الاصابات بالجهاز العصبي، تجنب الخلافات

الحمل: يوم جيد واوفر حظا، تكون واعدا بالمصالحات والانسجام والنجاح، كرر المحاولات لا تستسلم، بانتقال القمر للعذراء لا تستسلم ولا تهمل وضع صحي، ابدا بالاولويات قد تبدأ وضعا جديدا.

الثور: حاول أن تلعب دور بناء وتلطف الأجواء، تظهر تجارب ومشاعر متناقضة لان التجواء متوترة بسبب قلق او مشكلة شخصية، بانتقال القمر للعذراء يكون عندك حظ ونجاح وصوت مسموع وشيء يتعلق بالاطفال.

الجوزاء: تتوضح الأمور لك جزئيا وتطرحها لمناقشتها، أفكار حماسية وتقدم اطروحة وابحاث ناجحة، تكثر تنقلاتك، وبانتقال القمر لبرج العذراء، اجواء متوترة وصوت قلق او مشكلة قلق او عائلية

السرطان: تبحث بفاتورة او قرض او راتب، تظهر اموال تتعلق بسفر او دراسة او مشروع جديد، بانتقال القمر للعذراء تتمتع بسرعة خاطر، افكار جديدة تكثر تنقلاتك، ابحاث تكثر اتصالاتك وتنقلاتك، جيران اخوة اخوات

الأسد: القمر ببرجك انت الاكثر حظا وحماسة وحيوية، تبدو متحمسا لخوض تجربة جديدة، فترة مشجعة لاتخاذ قرار مهم، بانتقال القمر لبيت مالك تبحث بفاتورة او راتب او تتعلق بامور مالية، اغراض ضائعة قد تجدها

العذراء: ظروف مخيبة للآمال، تحمل لك خسائر أو مرض، او تفشل اعمالك او يخيب املك بسبب تأجيل او الغاء في اللحظة الأخيرة، بانتقال القمر لبرجك، تقوى حظوظك، حماسة وحيوية كبيرتين، فترة مشجعة، اتخاذ قرارات مهمة.

الميزان: تحتاج لمساعدة من طرف آخر، تتطلب تعاون وصداقات وتتقدم بخطوة جبارة وانتساب لجمعية، تلتقي باصدقاء لم ترهم من فترة، بانتقال القمر لبرج العذراء انتبه من فشل أعمال، او يخيب املك او عرقلة

القوس: قد تظهر بعض المشاكل، لكن لا تقع ضحية استفزازات، تخسر صفقة تجارية او حليف او دعوة قضائية فتمالك أعصابك، سفر وتغيير اقامة وبانتقال القمر للعذراء تمر بفترة صعبة تتزامن بعمل جديد مع الغرباء او نزلة اسواق، تعصيب مع الاخرين.

الجدي: لا تسمح بالتراجع، تنشغل بموضوع ارث او مسالة معاملات، استشر الخبراء، وابحث عن تفاهم وقواسم مشتركة، بانتقالف

القمر للعذراء صفقات تجارية او دعوة قضائية او اتصالات لمسافات بعيدة

الدلو: تنشط مفاوضاتك وابحاثك. فترة ايجابية مثمرة، تسهل حركة تواصلك، شيء يتعلق بشراكة وتفاهم او قواسم مشتركة، استشر الخبراء وابحث عن التفاهم، بانتقال القمر للعذراء تظهر بعض الملفات، مصالحات ارث، تفهمك مع القواسم المشتركة يتغير للافضل

الحوت: يناسبك التعاون مع الاخرين، تهتم بمشروع جديد، يحتاج لتضافر الجهود، بانتقال القمر للعذراء ضغط وعبء امتحان، تعيش فترة امتحان، عرقلة أو تأجيل يحصل مساء.