جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الجيش السوري فخر الأمة وعزتها

جهينة نيوز

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الجيش العربي السوري يمثل اليوم فخر الأمة وعزتها وكرامتها منوهة بالبطولات والانتصارات التي حققها ضد القوى المعادية.

وأشارت الجبهة في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري تلقت جهينة نيوز نسخة منه إلى أن ذكرى عيد الجيش تأتي هذا العام في الوقت الذي يحقق الجيش العربي السوري العظيم الإنجازات الكبيرة في أشرس المعارك مع القوى المعادية والمتآمرة من الغرب الاستعماري والدول المرتبطة به وفي مقدمتها الكيان الصهيوني وأدواتهم الرجعيات العربية وقوى التكفير والإرهاب مبينة أن جيش العروبة لم يتوقف عن المواجهة والقتال والدفاع عن استقلال سورية وعزتها وكرامتها وعن فلسطين والأمة العربية وقدم التضحيات الجسام دفاعاً عن الأرض والقيم والمبادئ القومية.

وجددت الجبهة التأكيد على وقوفها إلى جانب سورية شعباً وجيشاً في ظل القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد مشيرة إلى أن صمود سورية وانتصارها شكل قوة ودعماً لقضية فلسطين التي تتعرض لمؤامرة “صفقة القرن” التي يحاولون من خلالها تصفية الحقوق والقضية الفلسطينية.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على ثقتها الكبيرة بأن سورية ستتجاوز الظروف الصعبة والمعقدة التي واجهتها في المرحلة الماضية وتواصل اليوم دورها التاريخي في الدفاع عن حقوقها وسيادتها الوطنية وقضية فلسطين وقضايا وحقوق الأمة العربية وفي بلورة نظام عالمي جديد إلى جانب الحلفاء والأصدقاء.