موسكو ترحب بموافقة دمشق على وقف إطلاق النار في إدلب

جهينة نيوز

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، عن ترحيب موسكو بإعلان دمشق موافقة مشروطة على وقف إطلاق النار بمنطقة إدلب، مشيرا إلى أن الكرة باتت في ملعب المسلحين.

وجاء تصريح لافرينتييف في سياق مؤتمر صحفي عقده في ختام اليوم الأول من الجولة الـ13 لـ"مفاوضات أستانا".

ووصف لافرينتييف نتائج مشاورات اليوم بـ"الإيجابية"، مشيرا إلى أنها "ستتيح تحريك الوضع السياسي من نقطة الجمود".

وفي إجابته على سؤال صحفيين حول إعلان دمشق موافقتها بشروط على وقف إطلاق النار في إدلب، شدد لافرينتييف على ضرورة إحلال الاستقرار في المنطقة، حيث قال إن مفاوضات اليوم لم تتناول موضوع إدلب من ناحية وقف إطلاق النار، بل ركزت على استقرار الوضع هناك وصياغة التدابير للاستمرار في مكافحة المنظمات الإرهابية الموجودة هناك.

وأضاف: "حصلنا على موافقة الحكومة السورية (على وقف إطلاق النار) والكرة الآن في ملعب المسلحين لأن جزءا كبيرا من إدلب يخضع لسيطرة المنظمات الإرهابية مثل تحرير الشام".

يتبع ...