أهلنا في الجولان خلال احتفال عيد الجيش: نثق بحتمية تحرير كامل الجولان بهمة وبطولات الجيش

جهينة نيوز

أكد أهلنا في الجولان السوري المحتل ثقتهم المطلقة بحتمية تحرير كامل الجولان المحتل من براثن الاحتلال الإسرائيلي بهمة وبطولات وتضحيات الجيش العربي السوري.

وجدد أبناء الجولان المحتل خلال احتفال أقيم اليوم في بلدة مجدل شمس المحتلة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الجيش العربي السوري تمسكهم بوطنهم سورية ومواصلتهم الصمود بوجه الممارسات التعسفية والعدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأكد الأسير المحرر الفلسطيني عبدالله غيث في كلمة له في الاحتفال أن سورية كانت وستبقى صمام الأمان لكل الشرفاء في الأمة العربية والعالم لافتا إلى العلاقة الوثيقة التي تربط سورية بفلسطين.

وفي كلمة أبناء الجولان المحتل أكد مرزوق شعلان أن الجولان سيبقى عربي الهوية والتاريخ والانتماء مهما تغطرست سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتمادت في سياساتها القمعية والعدوانية بحق أهالي الجولان السوري المحتل.