الصين تعلن معارضتها للعقوبات الأمريكية على ظريف و الاتحاد الآوروبي يعلق ايضاً

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الصينية معارضتها للعقوبات الأمريكية أحادية الجانب على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف داعية واشنطن إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالات عن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم: “تعارض الصين الإجراءات الأحادية للولايات المتحدة والولايات القضائية خارج الحدود الإقليمية.. ونعتقد أن هذا لا يسهم في حل المشكلة”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة “لطالما صرحت بأنها مستعدة للتفاوض مع إيران بدون شروط مسبقة” معربة عن أملها “بألا تختلف التصرفات الأمريكية عن التصريحات وأن تبذل واشنطن المزيد للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة بدلا من صب الزيت على النار”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وضعت ظريف أمس على لائحة الحظر الأمريكي حيث سخر ظريف من هذا القرار وقال: “أشكركم على اعتباركم اياي تهديدا كبيرا لخططكم”.

الاتحاد الأوروبي: سنواصل العمل مع ظريف

من جانبها أعربت المفوضية الأوروبية عن أسف الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد ظريف.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني قوله: “نأسف لهذا القرار .. ومن جانبنا سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني بالنظر إلى أهمية الحفاظ على القنوات الدبلوماسية مع إيران”.