تويتر" يحجب حساب السفارة الروسية في سوريا بسبب "الخوذ البيضاء"

الخميس, 1 آب 2019 الساعة 13:36 | تكنولوجيا, إنترنت

تويتر

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس الأربعاء، أن موسكو تعتبر حجب حساب السفارة الروسية على موقع التغريدات القصيرة تويتر انتهاكا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع.

وجاء في بيان الخارجية الروسية على "تويتر": "تم حجب الحساب الرسمي للسفارة الروسية في سوريا بدون تقديم أي تفسيرات. نعتبر هذا رقابة وانتهاكا صارحا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع الاجتماعي".

وفي وقت سابق، ذكرت البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في جنوب أفريقيا أن "تويتر" قد حجب حساب السفارة الروسية في سوريا بسبب انتقاد منظمة "الخوذ البيضاء".


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