الأمير هاري وميغان لن ينجبا سوى طفلين "لإنقاذ الكوكب"

جهينة نيوز

كشف الأمير هاري و ميغان ماركل أنّهما قرّرا أن لا ينجبا سوى طفلين في محاولة للمساعدة في إنقاذ الكوكب، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني. وكشف دوق ساسكس الأمير هاري (34 عاما) عن هذا القرار بشكل استثنائي في مقابلة صريحة مع الدكتورة جين غودال، الداعية للحفاظ على البيئة كجزء من نسخة زوجته من مجلة British Vogue. وعند مناقشة الآثار المرعبة لتغير المناخ، أكّد لها أنّه والدوقة (37 عامًا) يخطّطان فقط لإنجاب طفل آخر بعد ولادة ابنهما آرشي

وقال إنّ كونه أبا جعله يرى العالم بطريقة مختلفة، وإنّ الزوجين لا يريدان سوى "الحد الأقصى" للمساعدة في حماية البيئة. إذ أنّه من خلال الحد من الإنجاب، سيتم تخفيض البصمة الكربونية للفرد الذي يعيش في بلد متقدم بمعدل 58.6 طنًا إضافيًا من ثاني أكسيد الكربون كل عام، ذلك استنادًا إلى معدلات الانبعاثات في عام 2017.

وتعد منظمة "المسائل السكانية" البريطانية، المسؤول عنها السير ديفيد أتينبورو، أحد رواد الحملات في مجال مراقبة السكان وقد حثّت الآباء على "التوقف عند طفلين اثنين".

ومع ذلك، فإن موقف الأمير هاري يتناقض تماماً مع شقيقه وليام وزوجته كايت، اللذين أنجبا ثلاثة أطفال. أمّا الملكة فلديها أربعة أولاد، رغم أنّ الأمير تشارلز والأمير أندرو والأمير إدوارد والأميرة آن لديهم طفلان فقط.

ورغم أنّ دوق ودوقة ساسكس ملتزمان بإنقاذ الكوكب، إلّا أنّهما معروفان بأسلوبهما في الحياة واستخدامهما للطائرات الخاصة. ففي شباط، سافرت ميغان بطائرة خاصة في رحلة استغرقت خمس ليالٍ إلى مدينة نيويورك. ويذكر أنّ هذه الرحلة تولّد ثاني أكسيد الكربون أكثر ممّا ينتجه مواطنو بعض البلدان في غضون عام، وفقًا لما ذكرته شركة "Atmosfair" الألمانية غير الربحية.