بمناسبة عيد الجيش "المثنى" يقطع 350كم سيراً على الأقدام بين دمشق وجبلة

جهينة نيوز – عاطف عفيف

بمناسبة عيد الجيش والذي يصادف الأول من آب يقوم الرقيب أول احتياط بالجيش العربي السوري المثنى أحمد كوسا بمبادرة تحت عنوان رسالة وفاء وتجديد الولاء للسيد الرئيس بشار الأسد ولأرواح شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين، ينطلق من خلالها ظهر اليوم الخميس من ساحة الأمويين – مبنى الإذاعة والتلفزيون سيراً على الأقدام لمسافة حوالي 350 كم والتي من المتوقع أن يقطعها خلال ثمانية أيام للوصول إلى نقطة النهاية في مطار حميميم في جبلة.

وسيرفع المثنى خلال رحلته في كامل المسير العلم السوري والعلم الروسي ، وتحمل هذه المبادرة رسالة شكر وتقدير لروسيا جيشاً وقيادة وللشهداء الذين سقطوا في وطننا سورية والتأكيد على أن الجولان أرض سورية وستبقى سورية وفلسطين عربية حرة.