ميغان ماركل تعتزم إطلاق خط أزياء لأغراض خيرية

الخميس, 1 آب 2019 الساعة 11:40 | منوعات, منوعات

ميغان ماركل تعتزم إطلاق خط أزياء لأغراض خيرية

جهينة نيوز

كشفت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، اعتزامها إطلاق خط أزياء نسائي جديد.

ووفقا لـ"CBS News" يأتي إطلاق خط الأزياء النسائي في سبيل تقديم المعونات الخيرية، لمساعدة جمعية Smart Works، وهي جمعية خيرية تساعد النساء على العمل.

وفي كل مرة يتم شراء قطعة من أحد تجار التجزئة، سيتم التبرع بمثيلتها للجمعية الخيرية.

الجمعية هي واحدة من جمعيات ميغان الخيرية، تهدف لمساعدة النساء، اللاتي يأتي معظمهن من خلفيات فقيرة، ويردن الاستعداد لإجراء مقابلات العمل.

ويتم ذلك من خلال تزويدهن بزي جديد، يكون ملكهن لاحقا، وتوفير تدريب من فريق من الموجهين المتطوعين، مع توفير مقابلة عمل بعد ذلك تناسب تخصصهن.

وبمجرد نجاح السيدة في المقابلة، يتم الترحيب بها مرة أخرى في الجمعية، لمنحها خمس قطع إضافية من الملابس؛ حتى تتمكن من حضور أول أيام العمل بملابس لائقة.

وقال متحدث باسم الدوقة، إنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل حول خط الملابس في الخريف.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا