بإشراف زعيم البلاد كوريا الشمالية تؤكد تجريب "سلاح جديد فعال"!

جهينة نيوز

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف أمس الأربعاء، على تجربة "منظومة صواريخ موجهة جديدة".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن كيم جونغ أون، حضر التجربة الأولى لـ"منظومة صواريخ موجهة" من نوع جديد.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإطلاق أجريت لاختبار مدى فعالية المنظومة.

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلت على رئاسة الأركان الكورية الجنوبية المشرتكة قولها إن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بمراقبة الموقف في حالة إطلاق قذائف إضافية.

وتأتي العملية بعد أيام من إطلاق صاروخين كتحذير من خطة سيؤل لإجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.