أمريكا تتعهد بممارسة أقصى قدر من الضغط ضد إيران

جهينة نيوز

أعلنت الإدارة الأمريكية امس الأربعاء إن واشنطن ستواصل حملتها بممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران إلى حين تتخلى طهران عن سياستها المتهورة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية للصحفيين: "سنواصل الحملة بالضغط الأقصى حتى تتوقف إيران عن سياستها الخارجية المتهورة التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائنا".

وأشار المسؤول إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تغلق الباب أمام محادثات نووية محتملة مع إيران.

وأدرجت السلطات الأمريكية امس الأربعاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى قائمة العقوبات.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها: "أُدرج الأشخاص التالية أسماؤهم في قائمة الأشخاص من الفئة الخاصة [الخاضعين للعقوبات] لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية: ظريف محمد جواد...".

يذكر أنه قبل 4 سنوات، في 14 تموز 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران، عن الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة.

وينص الاتفاق التاريخي على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي حتى لمدة ثلاث سنوات، حيث إنه في أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديا منها واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.

وفي ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، أعلنت إيران إنهاء تنفيذ عدد من بنود الصفقة النووية من حيث تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل.

وتجاوزت إيران سقف احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب البالغ 300 كيلوغرام في المرحلة الأولى من تخفيض الالتزامات.