في ظهورها الأول منذ لجوئها الى لندن وطلبها الطلاق من حاكم دبي.. الأميرة هيا في صورة مع شقيقها!

جهينة نيوز

في الوقت الذي حُددت فيه جلسة الاستماع الكاملة للنزاع القانوني بين رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة هيا بنت الحسين، في 11 تشرين ثاني في لندن نشر الأمير علي بن الحسين شقيق الأميرة هيا، مساء امس الأربعاء صورة له مع شقيقته في حسابه الخاص على تويتر.

وكتب الأمير علي في تغريدته " اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين"، ويعد ذلك هو الظهور الأول للأميرة هيا منذ أنباء لجوئها إلى العاصمة البريطانية لندن، والحديث عن القضية بينها وبين حاكم دبي.

وتأتي هذه التغريدة بعد ساعات من جلسة الاستماع في القضية والتي عُقدت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وطلبت الأميرة هيا من "قسم الأسرة" في محكمة العدل العليا البريطانية، أمر حماية من "الزواج القسري" أمام القضاء البريطاني لأحد أبنائها، كما طلبت أمر "عدم إزعاج" بالإضافة إلى طلب حضانة طفليها. بينما طلب الشيخ محمد عودتهما إلى دبي.

وكانت قد عُقدت جلسة الاستماع الأولى، الثلاثاء، وظهرت الأميرة هيا للمرة الأولى منذ مغادرتها الإمارات في محكمة لندن المركزية، في حين لم يحضر الشيخ محمد بن راشد.

وكانت مصادر لـCNN، قالت إن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أقام دعوى قضائية ضد زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة.

ويمثل حاكم دبي السيدة هيلين وارد أوف ستيوارت، وهي مكتب محاماة رفيع المستوى في لندن، حسبما علمت CNN.

والأميرة هيا بنت الحسين هي شخصية عالمية معروفة، كونها صداقة حميمة مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وكاميلا زوجته دوقة كورنوال.

والأميرة هيا هي الأخت غير الشقيقة لملك الأردن الملك عبد الله بن الحسين، وتعلمت في بريطانيا حيث حصلت على شهادة في السياسة والفلسفة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، كما أنها تمارس رياضة الفروسية ومثلت الأردن في أولمبياد 2000 في سيدني.