صلاح وبلماضي بين المرشّحين لجائزة الأفضل في العالم

جهينة نيوز

ضمّت لائحة من 10 لاعبين ستتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل الجوائز السنوي في ميلانو في 23 أيلول المقبل والتي أعلنها "الفيفا" اسم النجم المصري محمد صلاح.

وساهم صلاح في قيادة فريقه ليفربول الإنكليزي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والحلول وصيفاً في الدوري الانكليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي البطل، لكنه عجز عن قيادة منتخب بلاده أبعد من الدور الثاني في كأس أفريقيا هذا الشهر على أرضه.

وإلى صلاح ضمّت اللائحة البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، الهولندي فرنكي دي يونغ (أياكس أمستردام ثم برشلونة)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الهولندي ماتيس دي ليخت (أياكس أمستردام ثم يوفنتوس)، البلجيكي إدين هازار (تشلسي الإنكليزي ثم ريال مدريد الإسباني)، الإنكليزي هاري كاين (توتنهام) والسنغالي ساديو مانيه (ليفربول).

ولدى المدربين، تقدّم الألماني يورغن كلوب لائحة المرشّحين بعد قيادته ليفربول إلى اللقب القاري. وضمّت اللائحة الجزائري جمال بلماضي الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

كما ضمّت اللائحة مدرب البرازيل تيتي، مدرب فرنسا ديدييه ديشان، الإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، الأرجنتيني ماورويسيو بوكيتينو (توتنهام)، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو (ريفر بلايت)، الأرجنتيني ريكاردو غاريكا (منتخب البيرو)، البرتغالي فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال) والهولندي إريك تن هاغ (أياكس أمستردام).

وقال الاتحاد الدولي أن التصويت سيتوزّع على قادة المنتخبات الوطنية، مدربي المنتخبات، وسائل الإعلام وتصويت المشجعين.

وفاز الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة العام الماضي بعد قيادته كرواتيا إلى وصافة مونديال روسيا وديشان بجائزة أفضل مدرب بعد قيادته فرنسا إلى لقب المونديال.