مباحثات "استانا 13" حول سوريا تبدأ بلقاء ثنائي بين الوفدين الروسي والايراني

جهينة نيوز

يلتقي الوفد الروسي مع نظيره الايراني على هامش الجولة الـ13 من مباحثات نورسلطان "استانا" حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية.

وبدأ اللقاء في تمام الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، ويشارك في الوفد الروسي المبعوث الرئاسي إلى سوريا الكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.

ويترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي.

يذكر أن المحادثات تعقد يومي 1-2 آب ووفقا للخارجية انه اليوم 1 آب من المتوقع إجراء مشاورات أولية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك وبمشاركة ممثلين عن الحكومة وجماعات "المعارضة" في سوريا، وفي 2 آب ستعقد جلسة عامة.