أبراج الخميس 1 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود 1/ 8: طبيعته متفائلة ومشرقة يدأب بالعمل ويميل للصمت والاستيطان الفكري والعاطفين ذو ذاكرة جيدةن لا يرتكب الاخطاء ذاتها مرتين، يقدم على اقامة علاقات جديدة بحذرن روابط الصداقة وثيقة وطويلة الامد، من اكثر الاشخاص تعرضا للازمات في منتصف العمر، سنة فيها فرصة لتقوية المواهب وتعزيز العمل، الاشهر القادمة فكرة مشروع موضع التنفيذ، دراسة خيارات، مرحلة فيها بعض القلقن خلافات وجدال واثارة متاعب، لا تتسرع بموقف انفعالي مع الشركاء تتحضر جيدا لا تهمل اوراقك ومعاملاتك

الحمل: يوم مريح ومحظوظ لتخصص وقت وتنشغل بشؤونك الخاصة، ثقتك عالية شرط ان تخلع القناع وتنظر إلى نفسك بالمرآة وتتقبل حقيقة تستفيد منها، لا تضيع اي لحظة، تمتحن طاقتك، الوقت مشرق لك لتنير حياة الاخرين، يوم محظوظ لتلتقي بالاحبة والاولاد، تغيير مكان اقامة، تحسين بالشكل، يوم جيد

الثور: تخوض شيء ضد نفسك او ضد الآخرين وخاصة العائلة، قد لا تستطيع عبور بعض الاشواك، حاول سد الطريق الغير آمن، او امش بطريق مختصر حتى تدخل تحسينات على مكان سكنك، لا تستسلم ولا توقف مساعيك بالتقدمن قد لا تكون النتائج على قدرالاعمال لان ديناميكيتك الهائلة تدفعك باتجاه العالة، مشاكل وتهديدات وتاجيل لذا كن حذرا

الجوزاء: تعاون إيجابي في محيطك، الفترة لا تخلو من نشاط اجتماعي، نبرة صوتك عالية، تحول سريع في أيامك، بإمكانك تقديم تحضيرات للقاء مهم وسماع خبر، او تتقبل دعوة، نهارك فيه ضغط زيارات او تتقبل زيارات اخوة وجيران، تتوضح الرؤية وتتحمس للقاء مهم، فترة ممتازة لاتخاذ خطوة جريئة تعود عليك بالنفع

السرطان: يوم جيد لا تبعثر جهودك يمينا وشمالا، فرص مالية تتمتع بسرعة الخاطر بحجج قوية ومقنعة تنجح بالحصول عل الدعم والتحالف، تعيش تحالف أو تجربة بناءة، فترة إيجابية على مختلف الأصعدة، طباعك داخلة باتجاه الأمور المالية، كن حذرا ببعض الامور وبمصروفك

الأسد: يحمل لك اليوم تفكير وتغيير نمط، بحث عن جديد، القمر ببرجك، يتخلل نهارك لقاء مهم مع شخصية مهم او اتصال مهم حول موضوع شراكة ، او تعالج ما يلائمك، تشعر بأنك وسط لعبة، نهار للتواصل المثمر، تكلم بوضوح، تفقد بعض الاحماسة ولكن تستطيع حسم أمرك وتاخذ قرار مهم لان القمر ببرجك

العذراء: تمر بأحداث صعبة، قلق نشاط وقدرة على التواصل وتقع ضحية التباسات، تفقد جوالك،أو أوراقك، تقود سيارتك بحرص اليوم، عرقلة او تأجيل، لا تتجاوز الحدود، حاول ضبط نفسك، انتبه لصحتك، تتضايق من تدخل الآخرين

الميزان: ترى أناسا جدد يدخلون حياتك ليقدموا لك معلومات، تتهب من العلاقات العامة بإمكانك التواصل الاجتماعي، تلتقي بشخصية مرموقة من ناحية الاجتماعية أو مالية أو سياسية، تتمتع بسرعة الخاطر، دعم وتحالف، فترة ايجابية على مختلف الاصعدة، تواصلك مع الاخرين وتفرح لحدث لترفه عن نفسك، لا تبق وحيدا اخرج مع الاصدقاء

العقرب: عمل، يستدعي نهارك ازالة بعض الاشكالات، لكن خذ حذرك وخطط للاعمال التي تقوم بها، لا أحد يفهمك لا تتسع برفض المسؤوليات، تحدى وكن حكيما في عملكن استغل الفرصة لمصلحتك، اثبت جدارتك او المسؤولين عنك، تتقدم خطواتك، تعامل مع سوق وغرباء

القوس: تطرح افكار جديدة وتجتهد على انجاح مشروع، لا تهمل طلب مساعدة، يوم جيد وتفتح امامك ابواب النجاح والفرص، تلاحق احداث متسارعة، انتصارات وفترة جيدة لمسؤوليات السفر، معاملات واستقبال زوار او توديع زوار، الاجواء حولك ليست هادئة، تفكر برحلة، رحلة رومنسية

الجدي: تعزز ضعك لتصالح وتعمل تسوية، بامور مالية مشتركة، كلمة فاصلة، لا تحكي بمواضيع لا تخصكن تحويال أو فواتير، افكار جديدة تحكي بها أو أفكار ماضية، تربح لكن انتبه لصحتك او مرافقة مريض، امر صحي يظهر لديك

الدلو: تطرا مسألة تثير غضبك، تصطدم بآراء الآخرين او مع الطرف الآخر، تسمع اتهام ظالم فتختلف مع الاطراف، لا تجادل بالخيارات التي تسمعها من غيرك، كن ديبلوماسي والتزم بالانضباط الذاتي، انت على موعد لتحسين مواقفك والانتقال لمواقع جديدة، انت بمرحلة جيدة لكن لديك بعض التأجيل

الحوت: نهارك مضغوط بشكل غير طبيعين تظهر مشادات على صعيد وضعك العملين لديك أعمال كثيرة تخرج عن الروتين، لا تبحث عن الأعذار بل اطلب مساعدة، قلل من كلماتك وانتبه لغذائك، يشغلك الماضي اليوم، تلاحق الأحداث بشكل متسارع، تشنج وتعب وفترة ضغط