واشنطن: فكرتنا أن يقوم حلفاؤنا بـ 90% من مهمة تأمين هرمز و نحن نقدم لهم المعلومات

جهينة نيوز:

أعرب مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى عن سعي واشنطن لجعل حلفائها يأخذون على عاتقهم جل المسؤوليات المتعلقة بتأمين مضيق هرمز.

وفي كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، قال رئيس إدارة هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق البحري مايكل غيلداي: "سيكون عمل التحالف بنسبة ما بين 80 و90%، ولن يكون عمل الولايات المتحدة إلا بقدر ضئيل سيتلخص، في المقام الأول، في تقديم معلومات استخبارية للآخرين. سنقوم بحماية سفننا لكن لن يكون لنا حضور ضخم هناك. والفكرة هي أن يأخذ شركاؤنا الإقليميون على عاتقهم حصة الأسد من المسؤولية".

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة تملك موارد كفيلة بضمان أمن السفن الأمريكية في المنطقة، مشيراً إلى أن عددها ليس بكبير.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت سابقا خططها لإنشاء تحالف دولي لتسيير دوريات قبالة سواحل إيران واليمن.

وتقدمت واشنطن بأول مقترحات بهذا الصدد، أواخر يونيو الماضي، أثناء محادثات وزارية خاضتها مع سائر الدول الأعضاء في حلف الناتو في بروكسل. وتحدثت الولايات المتحدة عن خطوات عدة، من بينها خوض استطلاع جوي وإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز لحماية السفن التجارية هناك.

وجاء قيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة Stena Impero، في 19 يوليو، في مضيق هرمز، رداً على احتجاز سلطات جبل طارق (المنطقة ذاتية الحكم التابعة للتاج البريطاني)، في 4 يوليو، ناقلة النفط الإيرانية Grace 1، وذلك للاشتباه بأنها تنقل كمية من النفط إلى المواطنيين السوريين.