بالصور - بلدورز (اسرائيلي) بيد القوات السورية

الخميس, 1 آب 2019 الساعة 00:48 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور - بلدورز (اسرائيلي) بيد القوات السورية

جهينة نيوز:

نشرت وكالة الانباء الأبخازية (انا نيوز) تقرير لها عن عملية تحرير بلدة تل ملح, و في التقرير سلطت الوكالة الضوء على بلدوزر امريكي تمت صناعته في كيان الاحتلال الاسرائيلي طراز كاتربلر دي-9, كان مع القوات السورية.

و حين سأل المذيع الجندي السوري عن البلدوزر قال له لقد تمت مصادرته من ارهابيي تنظيم القاعدة في القنيطرة خلال تحريرها و يتم إستعماله الآن في القضاء على الارهابيين (المدعومين من تركيا و كيان الاحتلال الاسرائيلي).

و يذكر ان القوات السورية صادرت آلاف الاسلحة و الادوية و الاغذية الاسرائيلية من اوكار تنظيم داعش الارهابي و تنظيم جبهة النصرة الارهابي, فيما لا تزال حتى الآن عمليات تمشيط المناطق المحررة من الارهابيين تكشف عن مستودعات اسلحة غالبيتها صنع اسرائيلي او غربي أو من آوروبا الشرقية جاءت عبر دول الخليج.


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