تسريبات: واشنطن تنفذ عملية امنية و تقتل نجل أحد ابرز حلفائها في القرن العشرين

جهينة نيوز:

لا صديق دائم للأمريكي و لا حلفاء, و بحسب معلومات مسربة فإن الولايات المتحدة الامريكية نفذت عملية امنية و قتلت نجل أحد أبرز حلفائها في القرن الماضي و الذي لعب دور بارز في تدمير الاتحاد السوفيتي و استنزاف السوفييت.

و ذكرت تقارير اعلامية لـ ام اس ان بي سي بأن حمزة ابن الارهابي الحليف لواشنطن اسامة بن لادن قد مات دون أن تشير الى اسباب وفاته في حين أشارت تقارير اعلامية أخرى عن قيام الجيش الامريكي بتنفيذ عملية قتل نجل اسامة بن لادن الذي قتله أيضاً الجيش الامريكي في وقت سابق رغم ارتباطه لسنوات عديدة بالأجندات الامريكية و تنفيذه أعمال ارهابية في خدمة الغرب.

و يذكر أن اسامة بن لادن أحد اهم حلفاء واشنطن و شن حرب عصابات على الحكومة الافغانية و لاحقاً على القوات السوفيتية التي تدخلت لحماية الحكومة الافغانية و نجح بهزم السوفييت في حرب استزفت الاتحاد السوفيتي و بحسب مؤرخون كانت السبب الرئيسي لانهيار الاتحاد السوفيتي بعد أن تزامنت مع قيام دول الخليج بإغراق الاسواق العالمية بالنفط في حينها.

و ساعد بن لادن الامريكيين في العدوان على يوغسلافيا و ارسل آلاف الارهابيين و هم ما عرفوا لاحقاً بالافغان العرب الى يوغسلافيا في حرب شنتها الولايات المتحدة و تنظيم القاعدة أدت الى تقسيم الدولة اليوغسلافية الى عدة دويلات و تحويل كوسوفو الى احد اوكار المخدرات في آوروبا, فيما لا يزال الارهابيين الذين دربهم اسامة بن لادن يقاتلون لصالح الجيش الامريكي في عدة جبهات من بينها سورية.