المنظمات الدولية تصمت ... و حزب الله يعلق على التحقيق مع اطفال فلسطينيين

جهينة نيوز:

وسط صمت دولي و اممي و غربي على قيام كيان الاحتلال الاسرائيلي بإستدعاء أطفال للتحقيق أحدهم بالكاد أكمل اربع سنوات من عمره اصدر حزب الله اللبناني بيان أدان فيه السابقة الخطيرة في إستدعاء الأطفال للتحقيق.

واعتبر حزب الله في بيان له ان " استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين للتحقيق معهما سابقة خطيرة غير موجودة حتى في شريعة الغاب، وهي تكشفُ عن عقلية إجرامية لا تُراعي أبسط حقوق الطفولة وتُخالف كل الأخلاق والأعراف والقوانين الإنسانية التي ترعى حقوق الطفل، كما تنتهك كل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة " .

وفي بيان نقلته قناة المنار دعا حزب الله المنظمات الدولية والإنسانية وخصوصا جمعيات حماية حقوق الطفل إلى أوسع حملة تضامن مع الطفلين الفلسطينيين المقدسيين، و شدد البيان على ضرورة توفير حماية دولية لأطفال فلسطين تصون حقوقهم وتحمي براءتهم من انياب الوحش الاسرائيلي القاتل.