استشهاد طفل و جرح آخرين بقصف الجماعات الارهابية المدعومة من تركيا على حلب

الأربعاء, 31 تموز 2019 الساعة 22:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

استشهاد طفل و جرح آخرين بقصف الجماعات الارهابية المدعومة من تركيا على حلب

أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا