جهينة نيوز:

الرئيس البرازيلي يلغي لقائه مع وزير خارجية فرنسا للذهاب الى الحلاق

فضّل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، التوجه إلى الحلاق عوض المشاركة في اجتماع مخطط له مسبقا بينه وبين وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان.

وذكرت صحيفة "لوموند" أن الرئيس البرازيلي ألغى اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي، لـ "أسباب تتعلق بجدول الأعمال"، قبل أن يظهر بولسونارو بعد ذلك بوقت قصير، على "فيسبوك" في بث مباشر وهو يحلق شعره.

وزار لودريان البرازيل في الفترة ما بين 27 و29 يوليو، لمناقشة تطور العلاقات مع فرنسا، والاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية التجاري المعروف باسم "ميركوسور" والقضايا البيئية، وكان من المفترض أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الفرنسية، الاثنين المنصرم، بالرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لكن الأخير ألغى الاجتماع، مفضلا حلاقة شعره.

وقال متابعون إن تصرف الرئيس البرازيلي جاء تعبيرا عن استيائه من تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي شدد على أن بلاده لن توقع على اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور"، إذا خرجت البرازيل من اتفاق باريس بشأن المناخ.