روسيا تحطم رقمها القياسي بسرعة الصعود الى الفضاء

الأربعاء, 31 تموز 2019 الساعة 21:40 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

روسيا تحطم رقمها القياسي بسرعة الصعود الى الفضاء

جهينة نيوز:

حققت سفينة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-12" رقما قياسيا جديدا في سرعة الوصول إلى محطة الفضاء الدولية بفارق 3 دقائق عن الرقم السابق

وأظهرت إشارة البث المباشر لمؤسسة "روسكوسموس الفضائية، أن السفينة التحمت بالمحطة عند الساعة 18.29 بتوقيت موسكو، على الرغم من أن وقت الالتحام المحدد كان 18.35. وبهذا تكون السفينة قد وصلت أسرع بثلاث دقائق من سابقتها "بروغريس" التي استغرقت رحلتها 3 ساعات و 21 دقيقة.

و يذكر ان الصعودي الى الفضاء بزمن قياسي هو تقنية روسية جديدة حيث أن إطلاق المركبات الفضائية كانت يستغرق وقتاً أطول بكثير في السنوات الماضية.

وكالات


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