سيارة عبد الناصر تظهر وتتزين بعلم الوحدة (علم سورية الحالي) - صور

جهينة نيوز:

تزينت مساكن شيراتون المطار بحي النزهة في مصر شرق القاهرة، بإحدى سيارات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وسط حضور عدد من المواطنين خلال افتتاح أحد المشروعات.

وظهرت السيارة بالتزامن مع افتتاح مشروع 306 في مساكن شيراتون المطار، حيث يهدف المشروع لإتاحة فرص عمل للشباب.

والسيارة من طراز "كاديلاك فليتوود" موديل 1961، وكانت إحدى السيارات الرئاسية المستخدمة من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إبان حقبة الجمهورية العربية المتحدة (فترة الوحدة ما بين مصر وسوريا)، وظهرت السيارة حاملة علم الوحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة أسواق مصر إكسبريس، التابعة لصندوق تحيا مصر، أسامة الشافعي، إن الشركة حرصت على وجود سيارة الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر، في حفل الافتتاح، اعترافا بدور القوات المسلحة في حماية الشعب المصري وإعلاء مصلحته وأمنه القومي.

اليوم السابع