عدوان امريكي على منزل مواطن مدني في قرية الراشدية في القامشلي

جهينة نيوز:

افادت مصادر اهلية لجهينة نيوز في مدينة القامشلي عن قيام قوات الاحتلال الامريكي بشن عدوان على منزل مواطن مدني من ال المللا في قرية الراشدية جنوب القامشلي.

و بحسب المصادر فإن المواطن استشهد نتيجة الغارة و اصيب جميع افراد اسرته الذين نقلوا الى المستشفى و حال بعضهم خطرة.

و يذكر ان الاحتلال الامريكي الذي زعم القضاء على داعش يتواجد شمال سورية بشكل غير شرعي بعد أن دمر مدن و قرى ابرزها مدينة الرقة التي دمرها تدمير كامل قبل ان يقوم بنقل ارهابيي داعش منها الى جبهات لقتال الجيش السوري في دير الزور, هذا و لطالما شاركت قوات الاحتلال الامريكي بقمع المدنيين الذين يتظاهرون ضد الاحتلال الامريكي و ميليشياته العميلة في الحسكة و دير الزور و الرقة.