عدوان امريكي على منزل مواطن مدني في قرية الراشدية في القامشلي

الأربعاء, 31 تموز 2019 الساعة 19:18 | سياسة, عالمي

عدوان امريكي على منزل مواطن مدني في قرية الراشدية في القامشلي

جهينة نيوز:

افادت مصادر اهلية لجهينة نيوز في مدينة القامشلي عن قيام قوات الاحتلال الامريكي بشن عدوان على منزل مواطن مدني من ال المللا في قرية الراشدية جنوب القامشلي.

و بحسب المصادر فإن المواطن استشهد نتيجة الغارة و اصيب جميع افراد اسرته الذين نقلوا الى المستشفى و حال بعضهم خطرة.

و يذكر ان الاحتلال الامريكي الذي زعم القضاء على داعش يتواجد شمال سورية بشكل غير شرعي بعد أن دمر مدن و قرى ابرزها مدينة الرقة التي دمرها تدمير كامل قبل ان يقوم بنقل ارهابيي داعش منها الى جبهات لقتال الجيش السوري في دير الزور, هذا و لطالما شاركت قوات الاحتلال الامريكي بقمع المدنيين الذين يتظاهرون ضد الاحتلال الامريكي و ميليشياته العميلة في الحسكة و دير الزور و الرقة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا