روسيا تطالب برفع الحضر عن حساب السفارة الروسية في دمشق

جهينة نيوز:

طالبت وزارة الخارجية الروسية موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” برفع الحجب عن حساب السفارة الروسية في سورية على الموقع مؤكدة أن هذا الإجراء انتهاك لحرية الرأي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “تم حجب الحساب الرسمي للسفارة الروسية في سورية دون تقديم أي تفسيرات ونعتبر هذا رقابة وانتهاكا صارخا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع الاجتماعي”.

وكانت البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في جنوب أفريقيا ذكرت في وقت سابق أن “تويتر” حجب حساب السفارة الروسية في سورية بسبب انتقاد تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي.

وأكد رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول سيرغي رودسكوي أول أمس أن تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي يقوم بعمليات تضليل إعلامية لاتهام روسيا باستهداف المدنيين في إدلب.