إعادة تأهيل طريق السقيلبية محردة بعد تحرير قريتي تل ملح والجبين من الإرهاب

جهينة نيوز:

بدأت الورشات الفنية في مدينة حماة أعمال تأهيل وإصلاح طريق السقيلبية-محردة بريف حماة الشمالي الغربي وتأهيله لإعادة حركة النقل العامة في ظل تأمين المنطقة من قبل وحدات الجيش العربي السوري والقضاء على آخر فلول الإرهابيين في قريتي تل ملح والجبين الواقعتين على الطريق.

و باشر الورشات الفنية بمعداتها الهندسية العمل على إزالة السواتر الترابية والعوائق وحطام آليات التنظيمات الإرهابية وإصلاح الأضرار التي تعرض لها الطريق نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية تمهيداً لإعادة فتحه أمام حركة السير.

ويعتبر طريق محردة-السقيلبية شرياناً حيوياً يربط قرى وبلدات سهل الغاب بمنطقة محردة ومنها إلى بقية أنحاء المحافظة.

واستعادت وحدات الجيش أمس الأول السيطرة التامة على بلدتي “تل ملح” و”الجبين” بريف حماة الشمالي الغربي بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين فيهما.