ماذا قال كاظم الساهر عن موعد زواجه؟

جهينة نيوز

تهرب الفنان العراقي كاظم الساهر من الإجابة عن سؤال حول موعد زواجه من خطيبته التونسية سارة مقني.

وامتنع كاظم الساهر الساهر عن الإجابة عن سؤال لمذيع إحدى القنوات التلفزيونية حول موعد زفافه، مشيرا إلى أن الموضوع أمر شخصي بالنسبة له، وقال "هذا موضوع أعتبره أنا كثير خاص".

وأضاف أن فرحته الحقيقة هي وقوفه على المسرح أمام جماهيره، مؤكدا ”طالما أنا طالع على المسرح، أنا أسعد إنسان في الدنيا وطالما جمهوري راض عن الموسيقى التي أقدمها هذه فرحتي العظيمة“.

وحسم كاظم الجدل الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية بشأن اعتزاله، وطمأن الجميع أن الأمر ليس كما يشاع وأنه ليس هناك نية للاعتزال، وفق "إرم نيوز".

وأوضح الساهر أنه سيبتعد لمدة طويلة ومفتوحة عن إحياء الحفلات الغنائية دون أن يحدد المدة، من أجل التفرغ لألبوم جديد، حتى يتجنب تشتيت أفكاره، وسيكون ذلك في بداية العام المقبل، حسب قوله.

ومن المنتظر أن يقدم القيصر العديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، بينها في مهرجان بيت الدين الذي سيبدأ في الأول من آب، وسيستعين بفرقة موسيقية من أوكرانيا.