تكاليف جديدة لرئاسة مجالس إدارة كل من شركتي حيان وإيبلا

جهينة نيوز

أصدرت المؤسسة العامة للنفط قرارات عينت بموجبها رؤساء مجالس إدارة لشركتي حيان وايبلا.

فقد تم تكليف المهندس باسم سعد رئيسا لمجلس ادارة شركة حيان للنفط وكان رئيسا لمجلس إدارة شركة ايبلا للنفط

كما تم تكليف المهندس إبراهيم علي برئاسة مجلس إدارة شركة إيبلا للنفط وكان رئيسا لمجلس ادارة شركة حيان للنفط

يذكر أن شركة حيان للنفط هي شركة مشتركة بين المؤسسة العامة للنفط وشركة اينا الكرواتية التي أعلنت تعليق أعمالها في سورية بداية الحرب على سورية لتقوم شركة حيان بكوادرها السورية بمتابعة تنفيذ كافة أعمال تنمية وتطوير الحقول التي يشملها العقد

كما يذكر أن شركة ايبلا للنفط هي شركة عاملة مشتركة بين المؤسسة العامة للنفط وشركة بترو كندا -بالميرا بموجب عقد لتنمية وإنتاج البترول من منطقة بالميرا. وتشرف الشركة على معمل غاز إيبلا الذي يقوم بمعالجة الغاز الخام المنتج من حقلي الشاعر والشريفة وعدد من الحقول الأخرى. وقد علقت شركة بتروكندا أعمالها منذ بداية الحرب على سورية حيث تقوم كوادر الشركة الوطنية بمتابعة العمل على الوجه الأكمل.