استئناف مباحثات "أستانا 13" حول سوريا غدا الخميس بمشاركة لبنان والعراق!

جهينة نيوز

تستأنف غدا الخميس مباحثات "أستانا" حول سوريا بدورتها الـ"13"بحضور وفد سوريا الحكومي والوفد "المعارض" ووفود الدول المشاركة.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم الأربعاء في بيان "نأسف لأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، سيضطر لعدم حضور المحادثات المقبلة لأسباب صحية .. وسيرأس وفد الأمم المتحدة نائبه".

وأضاف بيان الوزارة أن "ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين سيصلون إلى العاصمة نور السلطان لحضور الاجتماع الدوري لمجموعة العمل حول المحادثات بخصوص سوريا والمنعقدة في نور سلطان".

وتابع بيان الوزارة "ستجري المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف في اليوم الأول خلف الأبواب المغلقة، وستعقد الجلسة العامة في اليوم التالي، وسيتم تقديم النتائج الرئيسية للمحادثات التي تستمر يومين في بيان مشترك للضامنين في عملية أستانا".

من جهتها ذكرت صحيفة "الوطن" أن الوفد الحكومي السوري غادر دمشق برئاسة المندوب الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، متجها إلى العاصمة الكازاخستانية "نور سلطان".

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن لبنان تلقى دعوة مزدوجة من جانب كل من السلطات الروسية والكازاخستانية للمشاركة في الجولة 13، وسيحضر الاجتماعات بصفة مراقب، مثل ​العراق​ والأردن.

وكلف لبنان السفير غدي خوري​، مدير العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية اللبنانية، ومدير مكتب وزير الخارجية جبران باسيل بتمثيل لبنان في جولة المحادثات المرتقبة​.

وبالإضافة إلى المشاركة اللبنانية الأولى، يشارك العراق أيضا لأول مرة في المباحثات بصفة مراقب.