مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون بالمجالات القانونية والقضائية

جهينة نيوز

بحث وزير العدل العراقي فاروق أمين الشواني وسفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وسورية في مختلف المجالات وخاصة العدل والقضاء.

وجاء في بيان لوزارة العدل العراقية نقلته سانا أن الشواني أكد خلال اللقاء مساء أمس عمق العلاقات بين العراق وسورية ولا سيما الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع بينهما وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف البيان إن “الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات وضرورة تفعيل ‏اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين وفق المعايير الدولية ‏الخاصة بحقوق الإنسان”.

من جانبه أكد السفير الدندح أهمية تواصل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة ومنها القانونية والقضائية.

ولفت الدندح في تصريح للوكالة إلى أن “تفعيل التعاون بين وزارتي العدل السورية والعراقية وتبادل الخبرات القانونية والقضائية أمر مفيد للشعبين خاصة في هذه المرحلة التي يتعرض فيها البلدان الشقيقان إلى هجمة إرهابية عدوانية شرسة”.