كريستيانو يضم فيلا خيالية إلى ثروته العقارية

الأربعاء, 31 تموز 2019 الساعة 13:03 | رياضة, كرة القدم

كريستيانو يضم فيلا خيالية إلى ثروته العقارية

جهينة نيوز

قام نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو (34 عاما) بشراء فيلا فاخرة في مدينة ماربيلا بقيمة 1,3 مليون جينه إسترليني. فاقترب من مجاورة الملاكم الأيرلندي كونور ماكجريجور، الذي يمتلك قصراً مماثلًا في هذه المنطقة الفاخرة.

تطل الفيلا مباشرةً على البحر الأبيض المتوسط، وتحتوي على أربع غرف للنوم، وممرات، وصالة رياضية، وغرفة سينما، وأكثر من حمام سباحة، كما أنّها تتميز بملعب غولف، وفقاً لموقع "صن".

ويُذكر أنّ إسم رونالدو اُدرج في قائمة "فوربس ريتش"، فهو معروف بثروثه التي تقدّر بـ365 مليون جينه، وبانفاقه الباهظ، والعقد لمدى الحياة مع شركة "نايك" الذي يحصل من خلاله على 800 مليون جنيه.


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