معدات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا

جهينة نيوز

أرسلت تركيا معدات عسكرية إلى الحدود الجنوبية لمدينة سانليورفا مع سوريا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" وصلت قافلة عسكرية مؤلفة من 12 مركبة مدرعة مع وحدات القوات الخاصة والحافلات إلى المنطقة الحدودية مع سوريا عند مدينة رأس العين.

وفي نهاية شهر تموز الجاري، أعلن رئيس وزارة الدفاع التركية، خلوصي آكار، عن احتمال بدء عملية تركية جديدة في شمال سوريا إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة أمنية في المنطقة.

وذكرت صحيفة "ديلي صباح"، يوم أمس الثلاثاء، نقلاً عن بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي، أن أنقرة تعتزم مواصلة جهودها لإنشاء منطقة أمنية على طول حدودها في شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن أنقرة مستعدة لشن عملية في شرق الفرات، وكذلك في المنبج ضد وحدات حماية الشعب الكردية، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.

وقال في وقت لاحق إنه قرر تأجيل بدء العملية العسكرية في سوريا بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 كانون الأول الماضي، وبعد ذلك أعلن الرئيس الأمريكي سحب القوات من سوريا.