هاني شاكر نقيب للموسيقيين في مصر للمرة الثانية

جهينة نيوز

فاز الفنان المصري هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين بمصر للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصل على 1532 صوتاً من كل المحافظات المصرية، متفوقاً على منافسه الفنان مصطفى كامل الذي حصل على 589 صوتاً.

وفي مقاعد العضوية الـ12 فاز كل من الفنانة نادية مصطفى، والفنان حلمي عبدالباقي والموسيقار مصطفى حلمي زوج الفنانة سوما، بالإضافة إلى كل من حمادة أبو اليزيد، وأحمد أبو المجد، ومنصور هندي، والدكتور رضا رجب والد الفنانة غادة رجب.

وأجريت الانتخابات، في نادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم لأعضاء القاهرة، ولأعضاء الإسكندرية بمجمع عبدالمنعم جابر في الشاطبي، وفي المنصورة بقاعة "جابي بلس"، وباقي الفروع جرت الانتخابات بمقار النقابات الفرعية: "الزقازيق، طنطا، المحلة، دمنهور، شبين الكوم، بورسعيد، دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، وشرم الشيخ".