مراكز جديدة لخدمة المواطن باللاذقية وفي ريف دمشق تباشر عملها خلال الأشهر القادمة

جهينة نيوز

أكدت مصادر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنه في إطار تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطن عبر التوسع بمراكز خدمة المواطن، يتم العمل حالياً على إنهاء الأعمال في ثلاثة مراكز لخدمة المواطن في محافظة اللاذقية، بغية وضعها بالخدمة خلال العام الجاري، كما توجهت اللجنة المكلفة الإشراف على مراكز خدمة المواطن في محافظة ريف دمشق إلى مراكز خدمة المواطن في مدينتي الكسوة وقطنا وبلدية صحنايا وأشرفيتها للاطلاع على مجريات العمل وإعطاء التعليمات لحسن سير العمل في تجهيز وفرش المراكز حرصاً على وضعها بالخدمة بأقرب وقت وذلك لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن.

وأوضحت المصادر أن المراكز الجديدة في محافظة اللاذقية تتوزع في مناطق جبلة والقرداحة والحفة، حيث وصلت نسبة التنفيذ مع ملحق العقد في مركز جبلة الذي تصل مساحته إلى 285 م2، إلى95 %، وتتركز الأعمال على تركيب التجهيزات الفنية التي ورّدتها الشركة العامة للبناء والتعميرالجهة المنفذة للمشروع إلى المركز مع تقديم الفرش والأثاث والتجهيزات اللازمة للربط الشبكي، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة نحو 254 مليون ليرة.

أما في القرداحة فالعمل بمركز المدينة البالغة مساحته 330 م2 بمراحله الأخيرة ويتركز على تقديم المخدّمات وتركيب أنظمة الدور والإطفاء والربط الشبكي لوضع المركز بالخدمة، بكلفة تقدر بنحو 251 مليون ليرة، ويتم حالياً تدريب الكوادر التي ستشغل الوظائف في جميع اختصاصات المركز لتقديم أفضل الخدمات.

وبالنسبة لمركز خدمة المواطن في الحفة الذي يتربع على مساحة 320 م2، تم إنجاز أكثر من 95 % من تجهيز الأثاث وتأمين التجهيزات وربطها بالشبكة، حيث سجلت مجمل الأعمال 270 مليون ليرة توزعت بين إكساء المبنى وملحق عقد للتجهيزات وملحقاتها.

من جهة أخرى بين مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية أن المحافظة رصدت 400مليون ليرة من ميزانيتها لثمانية مراكز في كل من قطنا وبلدية صحنايا وأشرفيتها، والتل وجديدة يابوس ويبرود والزبداني والنبك، فيما تم رصد 100مليون ليرة لمركز أشرفية صحنايا من موازنة البلدية أوهناك مساع للإسراع بإنهاء الأعمال لوضع المراكز بالخدمة تبسيطاً لإنجاز معاملات المواطنين، مضيفا أن تفعيل الخدمة في مركز النبك سيتم خلال الشهر العاشر من العام الجاري،لافتا إلى الإسراع في تفعيل عمل المراكزعبر التعاون والمتابعة مع رؤساء المجالس المحلية في المناطق المذكورة.