إيران تسمح للصينيين دخول أراضيها من دون تأشيرة

جهينة نيوز

أعلنت السفارة الصينية في إيران، أن طهران قررت من جانب واحد الاستغناء عن تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين الصينيين، وكذلك لسكان منطقتي هونغ كونغ وماكاو الصينيتين.

وجاء في بيان صدر عن السفارة: "وفق المعلومات الرسمية الصادرة عن الجانب الإيراني يحق لأصحاب جوازات السفر الصينية والمنطقتين الإداريتين الخاصتين هونغ كونغ وماكاو، أن يزوروا إيران في إطار العمل والسياحة بدون تأشيرات. كما يمكنهم الإقامة في الأراضي الإيرانية 21 كحد أقصى بعد دخولها".

وأضافت السفارة أن البطاقات المصرفية UnionPay وVisa وMastercard لا تعمل في الأراضي الإيرانية، مشيرة أيضا إلى وجود قائمة للسلع التي لا يمكن إدخالها إلى إيران، وبينها خاصة الكحول والخنزير ومنتجاتها والأسلحة والذخائر والكتب المختلفة.

المصدر:نوفوستي