ترامب: تغريداتي في "تويتر" هو الأسلوب الوحيد للدفاع عن نفسي!

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تغريداته في "تويتر" تعد الأسلوب الوحيد له للدفاع عن نفسه ضد الهجمات الصحافية.

وقال ترامب في حديثه لقناة "C-Span": "إذا تمت تغطية الأخبار بخصوصي بشكل محايد فلن تكن هناك لدي حاجة لكتابة تغريدات في "تويتر" وهذا هو الشكل الوحيد للدفاع الذاتي".

وأضاف أن كيفية صياغة الأخبار حوله في الصحافة، باتت تشكل أكبر خيبة أمل بالنسبة له خلال عامين ونصف عام لرئاسته.

وتابع: "أشعر بخيبة أمل إزاء هذا. ويدهشني هذا للغاية. ومهما كان مدى انتصاري فإنها تغطيه دائما بشكل غير صحيح، ومن هنا ظهر مصطلح الأنباء المزيفة".

وأشار ترامب أيضا إلى أنه لا يشعر بالأسف بشكل أو بآخر على أي من تغريداته الـ 43 ألفا التي نشرها في "تويتر".