روسيا وتركيا تناقشان تنسيق الاجراءات في سوريا ومحاربة الإرهاب

جهينة نيوز

ناقش وزيرا الخارجية الروسية والتركي سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو تعزيز تنسيق الإجراءات لمكافحة الإرهاب والتسوية السياسية في سوريا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية الذي نقلته سبوتنيك: "لقد استعرضنا بالتفصيل الإجراءات لتعزيز التنسيق فيما يتعلق بالوضع في سوريا وبمكافحة الإرهاب، وتكثيف عملية التسوية السياسية بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري".

وأضافت الوزارة أن الوزيرين أعربوا عن أملهم في إطلاق مبكر للعمل العملي للجنة الدستورية السورية.

وأكد لافروف وتشاووش أوغلو أيضًا على عزمهما المتبادل على تكثيف العمل على مواصلة تطوير العلاقات الروسية التركية بما يتمشى مع الاتفاقيات "التي توصل إليها رئيسا الاتحاد الروسي وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في الاجتماعات التي عقدت في دوشانبي وأوساكا في حزيران.

وأشارت الوزارة "تمت مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكذلك التعاون الحالي بين وزارات الخارجية".

وجرت المحادثة على هامش على هامش فعاليات "آسيان" في بانكوك.