كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

جهينة نيوز

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية قامت باختبار صاروخين قصيري المدى في وقت مبكر اليوم الأربعاء من ساحلها الشرقي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن رئاسة الأركان العسكرية قولها: "عند الساعة الـ05.06 و05.27 من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي سجلت قواتنا المسلحة بالقرب من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية إطلاق صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر...".

هذا وفي وقت سابق أعلنت رئاسة الأركان العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة مقذوفات مجهولة النوعية في وقت مبكر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الإطلاق نفذت من الساحل الشرقي لشبه جزيرة هودو في مقاطعة هامغيونغ الشمالية.

كما نقلت "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة أن العسكريين في كوريا الجنوبية يتابعون الوضع تحسبا لعمليات إطلاق إضافية، وتم وضع الأركان على أهبة الاستعداد.

وفي أول تعليق من واشنطن على النبأ، قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية: "نحن على علم بتقارير عن إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية، وسنراقب الوضع".

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.