بالصور.. مقاتلات بريطانية "تعترض" طائرة نقل عسكري روسية

جهينة نيوز

نشرت وزارة الدفاع البريطانية صورة لـ "اعتراض" طائرة النقل العسكري الروسية "إيل- 76" من قبل مقاتلات تايفون البريطانية بالقرب من حدود إستونيا.

وأقلعت الطائرات التابعة للقوات الجوية البريطانية، والتي تتناوب في دول البلطيق، من قاعدة جوية في إستونيا ورافقت إيل-76. وقع الحادث يوم الأحد. تُظهر الصور المقاتلات القريبة جدًا من إيل-76. تم نشر الصور على Twitter وزارة الدفاع البريطانية.

وأعلن طيار تايفون إن المقاتلات حلقت لاعتراض طائرة كانت "تقترب من المجال الجوي الإستوني من الجنوب".

وقال الطيار "لقد حددناها وراقابناها، عندما مرتّ بالقرب من المجال الجوي لحلف الناتو".

وتعلن بريطانيا بانتظام عن اعتراض طائرات روسية في دول البلطيق، والتي تنتقل من جزء من روسيا إلى آخر - إلى منطقة كالينينغراد.