3 صرافات لتجاري دير الزور قبل نهاية العام الجاري

جهينة نيوز

أكدت مديرة المصرف التجاري بدير الزور ناديا الضللي بأن الإدارة العامة وافقت على تزويد ديرالزور بثلاثة صرافات آلية ومن المتوقع وضعها بالخدمة قبل نهاية العام الجاري.

وقالت الضللي نقلا عن تشرين إن هذه الصرافات في حال تشغيلها ستساهم بتخفيف العبء على المواطنين، الذين عانوا الكثير خلال الأعوام الماضية لوجود صراف وحيد بمدينة ديرالزور، يقوم بتخديم نحو 10 آلاف بطاقة، مبينة أن الفرع يقوم بتسليم المواطنين بشكل يدوي حالياً لعدم قدرة الصراف على تخديم كافة البطاقة الإلكترونية في المحافظة.

وبينت بأن الفرع حدد مواقع الصرافات الجديدة بمدينة ديرالزور، حيث سيتم وضعها في مبنى جامعة الفرات، ومبنى المصرف المركزي، ومبنى البريد، وجميع هذه المواقع تقع في مناطق حيوية وذات كثافة سكانية عالية.

وأوضحت أن كمية السحوبات اليومية تتراوح مابين 18 إلى 27 مليون ليرة، ويتم تغذية الصراف الوحيد في المحافظة ثلاث مرات يومياً.