أبراج الأربعاء 31 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٣١/ ٧: يخوض مغامرات، يستهويه تغيير مكان الاقامة، يتلقى ميراث من الاباء والاجداد، يجعل المادة هدفه، مخطط بارع، ثروة هائلة من الافكار، يحب العدالة، صراع مع الافكار المعمول بها، يتمسك بشريك واحد في الحياة، تتسم علاقاته بالثبات، فرصة لتقوية المواهب وتعزيز العمل، الاشهر القادمة فكرة مشروع موضع التنفيذ، دراسة خيارات، حظوظك على صعيد مالي او عائلي وخاصة بالامكنة والعقارات

الحمل: حضورك ضروري اليوم جيد لتنطلق وتبادر وتترك أثر في نفوس الاحبة، تطلع على تغيرات تسمع أخبار تغير برنامجك أمور طارئة تسلية لهو، للبعض حظوظ ونجاحات وعلاقات مع الاولاد، للبعض اخبار تخص ولادة زيارة طبيب، للبعض تطلق فكرة وتقوم بمبادرة استغل هذا اليوم للحصول على معلومات مهمة يوم جيد للرهان.

الثور: لا ترهق نفسك بامور شخصية وعائلية قد يحتاجك احد المقربين من افراد عائلتك اليوم مطلوب منك تقديم خدمات لا تتقاعس مهمة غير منتظرة زوار عائلة تحسين على صعيد العمل تصليحات اعطال تناضل على جبهات متعددة لا تتورط بمجالات ليست مؤكدة انتبه من مخالفات قانونية، يوم مهم تتوضح بعض الامور على صعيد عائلتك

الجوزاء: نهار يحملك دراسة مشروع تعبر عن حاجاتك ومشجع للزيارات ولقاءات تحصل على تقدير بعملك مقابلاتك ناجحة تركز على شؤون شخصية عائلية تتغلب على معاكسات الفلك من عرقلة وتأجيل، الحركة تساعدك على مصالحة عائلية، اليوم فيه كثير من الكلام

السرطان: تشعر بالأمان وسط فريق تنتمي إليه وأصدقاء ترتاح لهم وتتعاون معهم يوم جيد للمشاركة بقضية حق وتكون ناطقا باسمهم، والاهداف الانسانية أمور مالية تناقش وتحصل على أرصدة عائدات تمويل ومكاسب مالية، تناقش وتتألق وخاصة أن الزهرة ببيت مالك تعطيك حظوظ مالية مع الشمس واللقمر ببيت مالك،الكل يساعدك بالتواصل والحركة، امور مالية

الاسد: القمر ببرجك، تتباهى بنفسك تجد الاعجاب، تنجح بدعوة من احد اشخاص تلاحق مشروع، تظهر بالأناقة، يلعب الوهم دور باستقطاب الفرص تجارب مالية مشوقة او مبالغة، تدفع ما عليك من استحقاقات وديون تعيش فترة جيدة، الزهرة ببرجك، الطاقة والنشاط كلها عندك

العذراء: لا تبالغ بالرهان على الارتجالية، حضر عملك جيدا وحاذر ان تقع بالاخطاء، تظهر خلافات والتباسات تجعل طباعك متقلبة، تصل لعملك متاخرا. احتمال قضية عاطفية او بعض الامور، مرهف الحس، انتبه لنفسك، لا تصطدم بالاخصام والاعداء

الميزان: وظف طاقاتك، كرر محاولاتك، صحح اخطاءك، لا تضعف لانك بحاجة للدعم والالتفاف حول الاصدقاء، لا تبق وحيدا والعب دور بناء ويناسبك التعاون والتكاتف اليوم، اصدقاء جدد او قدماء، دعوة غداء او عشاء يناسبك الانفتاح

القوس: تنشط اتصالاتك وزياراتك وتهتم لترويج وعقد مؤتمر، تعالج مسائل ادارية تمويلية تتطلب توقيع ومتابعة للمراجع المعنية، تتعرف على سفر او تستقبل زوار او تفكر بسفر

العقرب: نهار للعمل، يوم ضعيف لا تراهن على الحظوظ، عمل كثير، تضطر للتعامل مع احد غريب عن محيطك او صعيد عملك، تحفظ واصمت اكثر من الكلام، لا تكشف اوراقك واعمل بعيدا عن العيون، اثبت جدارتك ومسؤولياتك، لا تختلق المشاكل ولا تعرض استقرارك للخطر

الجدي: بامكانك اعادة الامور لمجراها الطبيعي، شرط التحلي بالمرونة، منضبط، تجنب التذمر من تحمل المسؤولية، فترة ايجابية تظهر محاولاتك لتعزيز اوضاعك المالية، اهتمامات مالية او دراسية او امور استشفائية

الدلو: القمر بالاسد يعاكسك يحملك انذار، اعتمد الحذر والوقاية من عرقلة وتوتر لا تراهن على مشروع واحد ضع كل امكانياتك اعمل بهدوء بدون استفزاز، اضبط اعصابك، قد يرفض احدهم طلبا لك وهذا مؤسف ، لا تتصرف بطريقة، مسائل تعجيزية استخدم ذكائك، تعيش اوقات جميلة مع الشريك اذا كنت هادئ

الحوت: شغل وتراكم عمل وتنقل من حال الى حال انتبه من بعض الاوهام ومن عرض جديد يخفي سوء تفاهم، ايام قادمة استثنائية اشياء جميلة لمصلحتك احسن الاختيار واستعن بفريق عمل واطلب مساعدة وانتبه على صحتك، للبعض توقيع عقد جديد كنت بانتظاره، للبعض ارتباط او عقد شراكة، تتمتع بنشاط ذهني كبير، كن ديبلوماسيا